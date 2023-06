Aktuell laufen in Heilbronn noch die Vorbereitungen für den Wettbewerb im Mehrkampf, damit am Sonntag alle Sportlerinnen und Sportler ohne Probleme an den Start gehen können.

Über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Ländern haben sich für den Triathlon am Sonntag in Heilbronn angemeldet. Schwimmeinstieg ist wieder an der oberen Neckarstraße, Zieleinlauf ist erneut auf dem Heilbronner Marktplatz. Bei voraussichtlich gutem Wetter dürfte der hep Triathlon tausende Zuschauerinnen und Zuschauer an die Strecke locken. Mit Sophia Salzwedel vom SV Ludwigsburg und Janina Fabriz vom TSV Mannheim treten die Vorjahressiegerinnen in der Mittel- und der Kurzdistanz erneut an, meldet der Veranstalter. Außerdem trägt die Baden-Württemberg Liga einen ihrer Wettbewerbe aus. Rund 250 Ehrenamtliche wollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.