Nach Macheten-Attacke: Helfende erhalten Zivilcouragepreis

In Külsheim wurde am Dienstag der Zivilcouragepreis des Main-Tauber-Kreises verliehen. Auch die Helfenden nach einer Macheten-Attacke in Külsheim waren unter den Geehrten.

Bei der Verleihung des Zivilcouragepreises des Main-Tauber-Kreises am Dienstag in Külsheim (Main-Tauber-Kreis) wurden auch die drei Helfenden geehrt, die im Dezember 2021 einer Frau geholfen haben, die von ihrem Ex-Partner mit einer Machete angegriffen worden war. Dem Einschreiten der zwei Männer und einer Frau ist es zu verdanken, dass die Frau überlebte.

Einschreiten war keine Frage

Im Gespräch erzählen Dominik Wind aus Großheubach (Kreis Miltenberg), Katrin Staab und Johannes Konstantin Miczajka aus Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis), dass es für sie selbstverständlich war zu helfen. Die drei waren zufällig an dem Abend noch in der Firma in Külsheim, in der sie arbeiten, erzählt Miczajka. Sie hatten die Geräusche auf der Straße gehört, waren erst von einem Unfall ausgegangen. Dann sei alles ganz schnell gegangen, erzählen sie.

"In dem Moment wusste ich für kurze Zeit nicht einmal die Nummer von der Polizei, da war totale Leere im Kopf."

Mit lauten Rufen rannten sie die rund 50 Meter auf den Mann zu, der, wie sich später herausstellte, mit einer Machete auf die Frau eingestochen hatte. Der Mann floh. Dem Einschreiten der drei sei es zu verdanken, dass das Opfer mit dem Leben davonkam, hieß es bei der Preisverleihung. Miczajka war selbst Sanitäter bei der Bundeswehr, er koordinierte danach die Rettung der Frau und übernahm die Erstversorgung. Heute belastet ihn und seine beiden Mithelfer die Situation nicht mehr, sie würden immer wieder so handeln, sagen sie.

Insgesamt 13 Helferinnen und Helfer geehrt

Neben den drei Helfenden aus Külsheim wurden noch zehn weitere Frauen und Männer geehrt. Sie sollen anderen Vorbilder sein, Zivilcourage zu leben. Denn oft reiche es schon, die 110 zu wählen, so der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker in seiner Ansprache. Das betonte auch der Landrat des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder (CDU).

"Es geht nicht darum, den spektakulärsten Fall in den Vordergrund zu heben, sondern darum, das zivile Engagement zu ehren, damit die Geehrten als Vorbilder wahrgenommen werden."

Des Weiteren wurden fünf Personen geehrt, die unabhängig voneinander ältere Menschen vor Betrügern geschützt haben sowie ein Supermarkt-Mitarbeiter, der eine junge Frau vor einem sogenannten Love-Scamming Betrug bewahrte.

Bis zur Erschöpfung geholfen

Außerdem ging ein Preis an einen Soldaten, der bei einem schweren Verkehrsunfall so lange und bis zur Erschöpfung Erste Hilfe in Form einer Herz-Lungen-Massage durchführte, bis die Rettungskräfte den Tod des Unfallbeteiligten feststellen mussten. Des Weiteren wurden drei Personen geehrt, die eine 85-Jährige aus einem beginnenden Wohnungsbrand retteten.

Der Zivilcouragepreis 2022 des Main-Tauber-Kreises wurde an insgesamt 13 Männer und Frauen verliehen. Vier konnten ihn nicht persönlich entgegennehmen. SWR

Der Preis wird vom "Förderverein Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis e.V." verliehen.