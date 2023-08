"Wärmepumpen-Krise": Heizungsbauer macht Politik verantwortlich

Die Wärmepumpe ist nach einem starken Jahr 2022 neuerdings in der Krise. Auch bei einem Heizungsbauer aus Widdern gibt es kaum mehr Aufträge. Er ärgert sich über die Politik.

Auch Handwerker in der Region Heilbronn-Franken spüren, dass das Interesse an der Wärmepumpe zurückgegangen ist. So wurden im ersten Halbjahr weniger als 50.000 Förderanträge bundesweit gestellt, nicht mal halb so viele wie im gleichen Zeitraum 2022. Auch Heizungsbauer Sascha Wagner aus Widdern (Kreis Heilbronn) hat kaum noch Aufträge für Wärmepumpen und macht unter anderem die Politik und deren Hin und Her beim Heizungsgesetz verantwortlich.

Sanieren ist derzeit teuer

So hat Wagner im Vergleich zum Vorjahr etwa 80 Prozent weniger Wärmepumpenbestellungen. Seiner Meinung nach liegt das auch daran, dass kaum neu gebaut wird. Außerdem würden viele Hausbesitzer Sanierungen nach hinten stellen, weil der Zinssatz für Kredite derzeit so hoch ist. Denn damit eine Wärmepumpe Sinn macht, so Wagner, braucht man eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine neue Isolierung und neue Fenster.

Unsicherheiten und Trotz

Auch er selbst weiß beim aktuellen Stand um das Heizungsgesetz nicht wirklich, was er Kundinnen und Kunden empfehlen soll: "Man weiß nicht, was passiert", sagt Wagner und ärgert sich auch über die Kommunikation der Politik dem Handwerk gegenüber. Außerdem gebe es zu viele Unsicherheiten. Sollte in den nächsten Jahren eine andere Bundesregierung gewählt werden, würden sich die Rahmenbedingungen wieder ändern, so Wagner. Dann wird womöglich das Heizen mit Gas und Öl günstiger oder Strom teurer. Dazu Unsicherheiten im Ausland, etwa das Verhältnis zu Russland und dessen Gas.

Von Kundinnen und Kunden hört er aber auch ganz andere Beweggründe, warum sie sich keine Wärmepumpe einbauen. Dort gibt es eine Art Trotzreaktion. Viele bauen sich jetzt noch schnell eine Öl- oder Gasheizung ein, so Wagner.

ifeu-Experte hofft auf Ruhe durch Heizungsgesetz

Die Krise auf dem Wärmepumpenmarkt erklärt Martin Pehnt vom Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) in Heidelberg unter anderem damit, dass der Wärmepumpenmarkt im vergangenen Jahr ziemlich verrückt gespielt hat. Die Nachfrage hatte sich durch die hohen Energiepreise mehr als verdoppelt, im Vergleich zum Vorjahr. Eine gewisse Normalisierung sei jetzt also durchaus in Ordnung. Durch die Verabschiedung des Gesetzes und die Förderung erhofft sich Pehnt, dass etwas Ruhe einkehrt. Das neue Heizungsgesetz wird frühestens nach der Sommerpause im September beschlossen.

Wer gerade sanieren möchte, aber die Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb einer Wärmepumpe nicht erreichen kann, empfiehlt Heizungsbauer Sascha Wagner eine Hybrid-Lösung. Eine Wärmepumpe für die Grundlast, dazu eine Gas- oder Ölheizung für die kalten Tage. Eine pauschale Beratung sei aber immer schwierig.