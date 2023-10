Heilbronner Unternehmen setzen wieder auf wärmere Büros

In der Region sind die Heizungen bereits in Betrieb. Anders als im vergangenen Jahr möchten die Menschen es in diesem Jahr wieder gemütlicher. Die Energie wird woanders gespart.

Viele Heilbronnerinnen und Heilbronner haben bereits angefangen, zu heizen und auch in den Unternehmen wird es diesen Winter wärmer. Anders als im vergangenen Jahr möchten die Menschen es in diesem Jahr wieder etwas gemütlicher und wollen weniger frieren. Das stellte sich in einer nicht repräsentativen SWR-Umfrage in der Heilbronner Innenstadt heraus.

Am Heizen wird nicht gespart

Eine maximale Raumtemperatur von 19 Grad, wie es im vergangenen Jahr der Fall war, scheint für diesen Winter bei den meisten Befragten keine Option mehr zu sein. Grund dafür sei bei einigen eine optimierte Heizung oder ein Heizmanagement, welches die Menschen in diesem Jahr sorgloser heizen lässt. Die Energie werde lieber woanders gespart.

Kalte Büros auch in diesem Jahr?

Trotz der Einsparungen bei Heizkosten des vergangenen Winters setzen einige Unternehmen aus der Region wieder auf wärmere Büros. Auf Nachfrage des SWR werden zum Beispiel die Räumlichkeiten der Firma Ziehl-Abegg mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) und der Kreissparkasse Heilbronn bereits beheizt. Nach vermehrten Klagen der Mitarbeiter wurde die 19 Grad Grenze aufgehoben und bis zu 21 Grad individuell erhöht, so der Pressesprecher von Ziehl-Abegg. Rund 20 Prozent konnte die Kreissparkasse im vergangenen Jahr an Heizkosten einsparen. Um höhere Krankheitsfälle zu vermeiden, seien laut der Pressesprecherin der Kreissparkasse in diesem Jahr die Heizungen auch bei ihnen ohne Einschränkungen an.

Auch Lidl mit Hauptsitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und das Audi-Werk Neckarsulm konnten durch die im letzten Jahr getroffenen Maßnahmen zusätzliche Energiekosten einsparen. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse sollen jetzt mit Rücksicht auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Grundlage für den kommenden Winter bilden.