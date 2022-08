Heizöl in Heilbronn besonders teuer

Heizöl ist in Heilbronn im Bundesvergleich besonders teuer. Die Ursache liegt wohl in Karlsruhe.

Nach Berechnungen von Vergleichsportalen betrug der Literpreis für Heizöl in Heilbronn am Mittwochmittag rund 1,85 Euro. In Stuttgart war er zur gleichen Zeit drei Cent günstiger, in Hamburg gar rund 20 Cent.

Der Heilbronner Mineralöl-Händler Mogler Oil begründet den höheren Preis mit dem Niedrigwasser auf dem Rhein. Mogler Oil, wie auch die meisten anderen Energielieferanten im Südwesten, bezieht Heizöl und Treibstoff von der MiRO-Raffinerie in Karlsruhe. Diese wiederum bekommt ihr Rohöl via Pipeline aus Triest in Italien, ist also eigentlich vom Wasserstand auf dem Rhein unabhängig.

Der Knackpunkt seien die Additive, also die chemischen Zusätze, durch die aus Rohöl Heizöl und Treibstoff wird, sagt Mogler-Oil-Geschäftsführer Markus Frank. Denn diese Zusätze kämen zum Großteil per Schiff und seien damit derzeit knapp. Frank bestätigte, dass die Unternehmen derzeit versuchen, möglichst große Mengen Diesel und Benzin zu beschaffen, um einem möglichen Ansturm zum Ende des Tankrabatts bewältigen zu können.