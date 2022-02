22.2.22 - Hochzeitsboom am Schnapszahldatum in Heilbronn-Franken

Das Schnapszahldatum 22.2.22 ist besonders beliebt bei Hochzeitspaaren in Heilbronn und Schwäbisch Hall - insgesamt knapp 20 Paare geben sich dort das Ja-Wort.

Wer an einem Schnapszahldatum heiraten wollte, der hatte dazu in diesem Jahr gleich zweimal Gelegenheit: am 2. und am 22.2.22. Obwohl der Februar eigentlich nicht der klassische Hochzeitsmonat ist und die beiden Daten auch noch auf Wochentage fallen, ist der Andrang auf die Standesämter vor allem am 22. Februar ungewöhnlich groß.

"Soviele Zweier im Datum - das ist schon etwas ganz Spezielles. Der Tag ist bei uns im Standesamt gut ausgefüllt. Es sind vier Kolleginnen im Einsatz."

Zusätzliche Trauungsermine bei großer Nachfrage

Zehn Trauungen werden am Dienstag in Heilbronn durchgeführt. Wegen der großen Nachfrage wurden sogar Termine aufgestockt.

Eines der Paare sind Nils und Daniel. Die beiden Heilbronner sind seit über sieben Jahren zusammen. Heiraten wollten sie eigentlich schon viel früher, doch Corona hatte den Hochzeitsplänen vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Ziffer Zwei sieht das Paar als Symbol seiner Zweisamkeit und außerdem sei das Schnapszahldatum einfach praktisch, so Nils:

"Ich kann mir immer so schlecht Daten merken und dann haben wir gedacht, den 22.2.22 vergesse ich nicht."

Nils Heller (links) und Daniel Michael Stein heiraten am Schnapszahldatum 22.2.2022 in Heilbronn SWR

Hochzeitsdatum mit großer Symbolkraft

Ein Datum, das im Gedächtnis bleibt und zudem eine große Symbolkraft hat - Standesbeamtin Tina Magosch wundert sich nicht über den Hochzeitsboom. Die Zwei als Sinnbild von zwei Teilen eines Ganzen, die Schnapszahl als gutes Omen für besonders viel Glück - für viele Paare spiele das eine große Rolle:

"Die Zwei passt besonders gut zu einer Hochzeit - viel besser als jede andere Zahl. Weil es eben um zwei Menschen geht, die gemeinsam durchs Leben gehen."

Doch nicht überall in Heilbronn-Franken sieht man das so: in Wertheim, Bad Mergentheim (beide Main-Tauber-Kreis) oder Öhringen (Hohenlohekreis) wird am Schnapszahldatum auch nicht häufiger geheiratet als sonst.

Sieben Trauungen in Schwäbisch Hall

In Schwäbisch Hall allerdings trauen sich am 22.2.22 gleich sieben Paare - unter anderem Linda Fonfara und Tomek Katschor aus Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall). An Heiligabend kam der lang ersehnte Antrag und kurz darauf stand auch der Hochzeitstermin schon fest:

"Kurz vor dem Antrag hab ich schon zu ihm gesagt, dass im Februar 2022 so coole Termine zum Heiraten sind. Als dann der Antrag kam, hab ich sofort beim Standesamt angerufen und da war der Termin am 22. auch noch frei."

Groß gefeiert wird pandemiebedingt trotz des besonderen Datums nicht. Das soll dann im kommenden Jahr nachgeholt werden, freuen sich die beiden und sind sich einig: