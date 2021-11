Evangelischen Heimstiftung fordert 2G für Alten- und Pflegeheime in Heilbronn

Die Evangelische Heimstiftung fordert unter anderem eine 2G-Regelung in Altenheimen. Außerdem kritisiert sie die Schließung der Impfzentren im Hinblick auf die Drittimpfungen.

Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung, die zu den größten Altenhilfeträgern in Baden-Württemberg zählt und auch Häuser in Heilbronn und dem Landkreis Heilbronn betreibt, fordert eine strenge 2G-Regelung für Besucher, Angehörige und Angestellte in Alten- und Pflegeheimen.

"Wenn es 2G in Discos [...] gibt, muss es auch 2G in Alten- und Pflegeheimen geben".

Nur so und mit zusätzlich angebotenen Corona-Tests könnten seiner Meinung nach die am stärksten gefährdeten Menschen in der vierten Corona-Welle am besten geschützt werden.

Fortschritt bei Drittimpfungen leidet unter dem Wegfall der Impfzentren

Außerdem spüre man die Schließung der Impfzentren, betonte Schneider im Interview mit dem SWR Studio Heilbronn. Dadurch seien die mobilen Impfteams und die Hausärzte, die ebenfalls Drittimpfungen in den Einrichtungen durchführen, stärker ausgelastet. Man könnte schon eine viel höhere Impfquote bei den sogenannten Booster-Impfungen in Alten- und Pflegeheimen erreicht haben, hätte man die Auswirkungen im Sozialministerium nicht erst so spät erkannt, kritisiert Schneider die Schließungen der Impfzentren.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hatte zuletzt angekündigt die mobilen Impfteams auch in der Region Heilbronn-Franken wieder aufstocken zu wollen. In Baden-Württemberg soll es demnach bald bis zu 80 statt der bisher 30 mobilen Impfteams geben. Laut Bernhard Schneider sind in in den Häusern der Evangelischen Heimstiftung bisher 30 bis 40 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner drei Mal geimpft.