Pilotprojekt "Heimatkaufen" im Kreis Schwäbisch Hall läuft

Das Projekt im Kreis Schwäbisch Hall soll den lokalen Einzelhandel stärken. Arbeitgeber können Einkaufsgutscheine als steuerfreien Bonus ausgeben. Noch ist das Angebot in der Startphase.

"Heimatkaufen" ist ein Gutscheinsystem, das von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Schwäbisch Hall koordiniert wird.

Zum einen sollen Händler profitieren, dass mehr Kunden bei ihnen statt online kaufen, zum anderen auch die Kunden mit Rabatten. Die Gutscheine können vom Arbeitgeber als steuerfreier Bonus verschenkt werden, seit diesem Jahr im Wert von 50 Euro monatlich.

Der Gutschein des Pilotprojekts "Heimatkaufen" soll im ganzen Landkreis gelten Pressestelle Stadtverwaltung Crailsheim

Kaufkraft bleibt in der Region

Solche Projekte gab es zuvor zwar schon in einzelnen Kommunen, aber noch nie in einem ganzen Landkreis. Der Vorteil: Die Kaufkraft und das Geld bleiben in der Region und kommen der regionalen Wirtschaft zugute. Das ist gerade in Zeiten der Pandemie wichtig.

"Wir wissen, dass ein gut aufgestellter Einzelhandel ein Stück Lebensqualität für die Menschen in unserer Stadt bedeutet."

Pilotprojekt findet großes Interesse

Bisher zieht die WFG eine positive Bilanz, sagt der Leiter David Schneider vom Landratsamt. Das Interesse ist groß, viele Händler und Arbeitgeber erkundigen sich und einige haben das Angebot bereits angenommen – wenn auch bisher nur in zwei Kommunen tatsächlich "Heimatkaufen" möglich ist.

Angebot noch vor Weihnachten eingeführt

Gaildorf bietet das System seit etwa Mitte Dezember. "Uns war es wichtig, das Angebot noch vor Weihnachten machen zu können", sagte Bürgermeister Frank Zimmermann dem SWR.

Es kommt offenbar sehr gut an: 500 Interessierte haben sich im Rathaus erkundigt, zwölf Einzelhändler aus Gaildorf nehmen teil.

Gutscheinübergabe in Crailsheim mit Oberbürgermeister Christoph Grimmer (links) und Landrat Gerhard Bauer Pressestelle Stadtverwaltung Crailsheim

Start mit "Heimatkaufen" in Crailsheim

Crailsheim ist Vorreiter im Landkreis Schwäbisch Hall. Dort gibt es bereits seit Anfang November die Horaffen-Gutscheine als Teil des Pilotprojekts "Heimatkaufen". Das Stadtmarketing hatte sich dort neu aufgestellt. Es gab kein Gutscheinsystem, weshalb das "Heimatkaufen" direkt eingeführt wurde.

In Crailsheim wurden bereits über 1.800 Gutscheine verkauft - viele davon an heimische Unternehmen, die ihren Mitarbeitern zu Weihnachten Gutscheine geschenkt haben. Das System wird angenommen, bei Händlern, Kunden und Arbeitgebern.

1.000 Gutscheine für Mitarbeiter

Ein erster großer Crailsheimer Arbeitgeber hat zudem bereits für alle über 1.000 Mitarbeitende den Arbeitgebergutschein eingeführt, berichtet die Stadtverwaltung. Dieser ist im ganzen Landkreis gültig und kann monatlich steuerfrei mit bis zu 50 Euro vom Arbeitgeber aufgeladen werden.

"Unsere Vision war mal, in fünf Jahren etwa zehn Prozent unserer sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis zu versorgen. Hochgerechnet wären das rund 8.000 Menschen und um die 4,5 Millionen Euro. Das wäre schon ganz schön."

Es geht allerdings nicht nur um den Einzelhandel. Auch Branchen wie Gastronomie, Handwerk und Dienstleistung sind vom Projekt "Heimatkaufen" angesprochen.

Weitere Teilnehmer sind gesucht, kreisweit, heißt es bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG). Aktuell bereitet die Stadt Schwäbisch Hall ihre Teilnahme vor und spricht Unternehmen und Betriebe an. Und auch mit den ländlichen Kommunen sind die Koordinatoren im Gespräch und rechnen mit weiteren Teilnehmern am "Heimatkaufen".