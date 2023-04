per Mail teilen

Das Hauptzollamt Heilbronn hat in den vergangenen drei Jahren rund 800.000 Produktplagiate aus dem Verkehr gezogen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Bilanz hervor.

Immer wieder gehen den Heilbronner Zollbeamten Plagiate ins Netz: In den vergangenen drei Jahren waren es den Angaben zufolge rund 800.000 Artikel. Der Wert der gefälschten Produkte werde auf mehrere Millionen Euro geschätzt, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Bilanz. Der überwiegende Teil komme aus China, aber auch die Türkei und Hongkong seien Herstellungs- und Versandländer für nachgeahmte Produkte, wie das Hauptzollamt Heilbronn mitteilt.

Auch Werkzeuge bei Fälschern hoch im Kurs

Neben Markenbekleidung, Schuhen und Modeaccessoires seien nach wie vor technische Artikel wie Computerbauteile, Maschinen und Werkzeuge bei den Fälschern hoch im Kurs. Der Wert der beschlagnahmten Waren belief sich allein in Deutschland im Zeitraum der vergangenen drei Jahre auf knapp eine Milliarde Euro.