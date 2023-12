Heilbronner Wochenmarkt: Großer Ansturm am Tag vor Weihnachten

Vor Weihnachten kommen Kunden mit sehr unterschiedlichen Wünschen auf den Wochenmarkt. Und die Marktleute hoffen auf einen lohnenden Samstag.

Am letzten Samstag vor Weihnachten gibt es auf dem Heilbronner Wochenmarkt noch die fehlenden Zutaten für das Weihnachtsessen. Die Händler sind teilweise auf eine größere Nachfrage vorbereitet und hoffen auf ein gutes Weihnachtsgeschäft, aber nicht alle erwarten einen großen Ansturm.

Uwe Langer, der am Käsestand Fiebig arbeitet, muss sein Angebot kurz vor Weihnachten verdoppeln. Die Nachfrage steige erheblich, denn in vielen Familien kommen an den Feiertagen Fondue oder Raclette auf den Tisch, erzählt er.

Und bei Raclette müssen wir halt schneiden, schneiden, schneiden.

Grundsätzlich läuft das Geschäft für alle Händler kurz vor Weihnachten immer sehr gut. Auch wenn die Preise hoch sind, seien viele Kunde bereit, für Weihnachten viel einzukaufen und mehr Geld auszugeben, so Ursula Stiritz von Fisch-Seybold in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn). Sie geht davon aus, dass am Tag vor Weihnachten nicht mehr so viele Kunden für die letzten Weihnachtseinkäufe kommen, die Woche hätte den meisten genug Vorlauf gegeben.

Ulrich Fritz vom Abstätterhof Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) hingegen erwartet einen großen Ansturm, und dass viele Kunden besonders früh am Morgen kommen. Er wollte deshalb am Samstagmorgen bereits eine ganze Stunde früher mit dem Aufbau seines Stands angefangen.

Wenn man dann nicht fertig ist mit dem Aufbau, dann ist das ein purer Albtraum.

Das kommt bei den Kunden auf den Tisch

Kurz vor Weihnachten decken sich auch noch viele Kunden auf dem Wochenmarkt mit den Zutaten für das Weihnachtsessen ein. Rinderrouladen, Krustenbraten, Pute oder Lachs, aber auch viel Gemüse und verschiedene Salate werden bei einer nicht repräsentativen Umfrage auf dem Wochenmarkt als Weihnachtsessen genannt. Bei den richtigen Schwaben gibt es aber auch ganz klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen.