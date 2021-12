50 Jahre Heilbronner Wochenmarkt: Jetzt hört der Eiermann Helmut Jaudes auf

Seit 1971 hat der Geflügelhof Jaudes auf dem Heilbronner Wochenmarkt einen Stand. Helmut Jaudes weiß, wie sich das Einkaufsverhalten im Laufe eines halben Jahrhunderts verändert hat.

"Greifen Sie zu", sagt Helmut Jaudes an diesem Tag zu seinen Kunden und zeigt auf eine Schale mit Süßigkeiten. "Mein Abschiedsgeschenk!" Für den 71-Jährigen ist es der letzte Tag auf dem Wochenmarkt in Heilbronn.

Mit 71 Jahren in den Ruhestand

Langweilig wird es Helmut Jaudes in Zukunft nicht. So machen zum Beispiel die Bäume und Instandhaltungsarbeiten auf seinem Hof genug Arbeit. Wenn er Zeit hat, will Jaudes ab und an mal wieder auf dem Wochenmarkt vorbeischauen - bevor das Heimweh zu groß wird.