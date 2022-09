Freude über Traubenqualität aber Sorgen wegen Kostensteigerungen

per Mail teilen

Das Heilbronner Weinlesefest kurz nach dem Weindorf gehört fest in den Terminkalender der Stadt. Am Sonntag wird am Wartberg gefeiert.

Ursprünglich wurde mit dem Fest einst der Auftakt der Weinlese gefeiert, durch den heißen Sommer sind die Weingärtner aber längst mittendrin in der Weinlese.

Vielfältiges Programm

An der alten Baumkelter in Heilbronn (Riedstraße 29) wird heute ab 13 Uhr durch das Heilbronner Käthchen neuer Wein ausgeschenkt. Um 15 Uhr startet ein Ökumenischer Gottesdienst unterhalb des Wartbergs an den Weinterrassen mit Pfarrer Sven Häusinger und Pfarrer Markus Pfeiffer. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Männergesangverein Urbanus und dem Posaunenchor Heilbronn.

Beim Weinlesefest gibt es Anekdoten und Texte aus der Heilbronner Weinbaugeschichte. Das Fest dient auch dazu, mal kurz innezuhalten und das Weinjahr 2022 Revue passieren zu lassen.

Regen war für Trauben gut

Die Trockenheit im Sommer hat auch die Württemberger Weingärtner stark beschäftigt. Das feuchtere Wetter in den vergangenen zwei Wochen habe den Trauben gutgetan und auch das Aroma nochmal verbessert, sagt Justin Kircher, der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaftskellerei Heilbronn.

Weinlese bis Oktober

Seit Freitag laufe auch bei der Genossenschaftskellerei die Hauptlese. Justin Kircher geht davon aus, dass die Weinlese bis zum 7. Oktober abgeschlossen sein wird.

"Wir können mit der Traubenqualität 2022 rundum zufrieden sein."

Weinbauverband will Dürreversicherung

Mit dem Weinjahr und den Erntemengen 2022 ist auch Hermann Hohl, Präsident des Württembergischen Weinbauverbandes, zufrieden. Allerdings treibt auch ihn das Thema Trockenheit um. Der Verband fordert von der Politik eine Dürreversicherung.

"Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir diese Dürreperioden künftig öfter bekommen."

Das Thema Beregnung und das Auffangen von Regen- oder Schmelzwasser in Pufferbecken müsse diskutiert werden. So etwas gehe jedoch nicht von heute auf morgen und sei auch mit erheblichen Kosten verbunden, so Hohl.

Wirtschaftlich schwierige Zeiten

Die gestiegenen Energiepreise und Materialkosten setzten auch den Weingärtnern in der Region erheblich zu. In den Weinkellern werde gerade jetzt in der Lesezeit sehr viel Energie benötigt.

"Manche Betriebe kommen in einen wirtschaftlichen Engpass. Es sind erhebliche Kostensteigerungen. Und die sind zum Teil nicht verkraftbar."

Die gestiegenen Kosten will etwa die Genossenschaftskellerei zum Teil an ihre Kunden weitergeben. Nach der Weinlese starte der Vertrieb mit den sogenannten Jahresgesprächen mit dem Handel.

"Es wird schon so sein, dass auch wir dementsprechend Preissteigerungen haben werden. Es geht gar nicht anders."

Wie hoch die Preiserhöhung ausfallen müsse, darüber werde in der Branche derzeit intensiv gesprochen.