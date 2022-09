220.000 Besucher auf Heilbronner Weindorf

Rund 220.000 Besucher haben dieses Jahr das Heilbronner Weindorf besucht. Trotz 20 Prozent weniger Umsatz und Gästen sind die Veranstalter dennoch zufrieden.

Die Veranstalter des Heilbronner Weindorfs haben zum Abschluss eine positive Bilanz gezogen. Dass es am Ende rund 20 Prozent weniger Besucher als im Jahr 2019 waren, lag vor allem am Wetter, sagte Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing GmbH dem SWR. Es sei ein harmonisches Fest mit sympathischer Stimmung gewesen, das seinem Motto "Weindorf mit Herz" alle Ehre gemacht habe.

Verkaufsschlager war Riesling mit Muskateller

Insgesamt elf Tage wurde gefeiert. Kassenschlager bei den Weinen sei vor allem der Riesling mit Muskateller gewesen, berichtete Weindorfsprecher Daniel Drautz. Er ist auch Geschäftsführer der Genossenschaftskellerei Heilbronn.

Eine Umfrage unter den Beschickern habe ergeben, dass die meisten von ihnen zufrieden seien, erklärte Schoch bei der Abschluss-Pressekonferenz. Auch wenn es am Ende insgesamt 20 Prozent weniger Umsatz, als im Zehnjahresdurchschnitt waren.

Keine große Bühnen, kein Problem

Neu war in diesem Jahr unter anderem, dass es keine große Bühne mehr auf dem Marktplatz gab. Sie fiel dem Rotstift und Corona zum Opfer, sei aber nicht vermisst worden, so Schoch. Im Gegenteil, so sei zwischen den Ständen dort das Gedränge nicht so groß gewesen.

Ausgelassene Stimmung beim Jubiläumsweindorf in der Heilbronner Innenstadt. Heilbronn Marketing GmbH/Jürgen Häffner

Polizei: "Vergleichsweise ruhig und gesittet"

Die Polizei spricht von einer insgesamt sehr ruhig und gesittet abgelaufenen Großveranstaltung. Unter den 17 dokumentierten Vorfällen sind drei Körperverletzungen, vier Diebstähle und eine sexuelle Belästigung aufgelistet.

Die Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes wurde 81 mal in Anspruch genommen. 22 Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Heilbronn Marketing mit.

Weindorf 2023

Das Heilbronner Weindorf findet im kommenden Jahr vom 7. bis 17. September statt. Viele, der dieses Jahr erprobten Neuerungen, sollen beibehalten werden.