In Heilbronn ist am Donnerstagabend der Ersatz für das Heilbronner Weindorf offiziell eröffnet worden. In kleinem Rahmen und mit geladenen Gästen aus Politik, Weinbau und Gesellschaft.

Es tut schon weh, dass wir dieses Jahr nicht wie geplant das große 50. Weindorfjubiläum feiern können, sagte Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) dem SWR. In seiner Eröffnungsrede im neu gestalteten Stadtgarten lobte er das Ersatzkonzept und den Erfindungsreichtum der Veranstalter. Zudem nutzte er die Gelegenheit, um für eine schnelle Hilfe für die Menschen im griechischen Flüchtlingslager Moria zu werben. Musikalisch begleitet wurde der Festakt vor dem Heilbronner Parkhotel von einem Streicherensemble des Württembergischen Kammerorchesters. Gute Laune verbreiteten unter anderem Moderator Holger Gayer und die Weinhoheiten Angelina Kappler und Tamara Elbl. Weindorf-Auslese ersetzt zentrale Veranstaltung Statt eines zentralen Weindorfs in der Innenstadt, wird es 2020 insgesamt 140 Einzelveranstaltungen an 30 verschiedenen Orten im Kreis Heilbronn geben. Die Reihe nennen die Macher "Weindorf-Auslese". Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) bei der Eröffnung der Heilbronner "Weindorf-Auslese" SWR Klöckner sagt wegen Schweinepest ab Der geplante Eintrag ins Rote Buch der Stadt entfiel, da Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ihre Teilnahme am Donnerstagmorgen kurzfristig, wegen eines Afrikanischen Schweinepestfalls in Brandenburg, abgesagt hatte. Für sie sprang Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel (CDU) ein.