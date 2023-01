Heilbronner Weihnachtscircus: "Grandioses Gastspiel"

Der Heilbronner Weihnachtscircus spricht von einem "grandiosen Gastspiel" in dieser Saison. Rund 80.000 Besucher haben die Vorstellungen auf der Theresienwiese besucht.

Der Heilbronner Weihnachtscircus ging am Sonntagnachmittag zu Ende. Die Macher sind erleichtert und regelrecht begeistert, wie viele Menschen die Vorstellungen besucht haben. Es war die erste Saison nach der Corona-Zwangspause. An den Weihnachtstagen etwa seien die über 2.000 Sitzplätze im Zelt bei jeder Vorstellung gut ausgebucht gewesen, so der Veranstalter.

"Etwa 80.000 Besucher, das ist eine tolle Zahl. Wir hatten ein grandioses Gastspiel."

Mit den Besucherzahlen habe man an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen können. In schwierigen Zeiten mit Pandemie, Krieg in Europa und Energiekrise suchen die Menschen Ablenkung und Freude, glaubt der Veranstalter des Heilbronner Weihnachtscircus. Viele seien einfach nur glücklich gewesen, nach so langer Zeit wieder Live-Entertainment zu erleben.