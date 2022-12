Der 22. Heilbronner Weihnachtscircus eröffnet am Freitag nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder die Manege auf der Theresienwiese.

Am Freitag startet nach zwei Jahren Corona-Pause der Heilbronner Weinachtscircus wieder auf der Theresienwiese. Mit einer Familienvorstellung am Nachmittag und einer Gala-Premiere geht es los. Clown-Shows, Artisten-Darbietungen und Tierdressuren werden auf der Manege zu sehen sein. Dazu wird es ein Liveorchester und einen Weihnachtsmarkt im Vorzelt geben.

Größte Artisten-Schar in Heilbronn

Mit über 50 Mitwirkenden in diesem Jahr sei es die größte Artisten-Schar, die man je in Heilbronn gezeigt habe, sagte Veranstalter Sascha Melnjak dem SWR Studio Heilbronn. Viele der Artisten seien auch auf dem Zirkusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet worden, so Melnjak weiter.

Vom 16.12.22 bis 08.01.23 finden täglich zwei Vorstellen statt. Weitere Informationen zum Programm gibt es auf der Homepage des Weihnachtscircus.