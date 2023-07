Trotz der Hitze: Besucher strömen aufs Heilbronner Volksfest

per Mail teilen

Auch Temperaturen von 35 Grad und mehr konnten die Besucher nicht abschrecken - sowohl auf dem Heilbronner Volksfest als auch beim Kinderfest im Wertwiesenpark.

Trotz des tropischen Wetters sei man mit dem Auftakt des Heilbronner Volksfests sehr zufrieden, sagt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing. Bis zum Sonntagabend rechne man mit rund 100.000 Besuchern, das sei das Niveau der Vorjahre. Wenn auch mit kleinen Anpassungen bei den Gewohnheiten der Besucherinnen und Besuchern.

Besuche verlagern sich in den Abend

Durch die Hitze würden die meisten Besucherinnen und Besucher erst später auf das Volksfest gehen. Gerade am Samstagabend sei es dann gegen 20 Uhr richtig voll geworden. Die Schausteller seien sehr zufrieden, im Festzelt sei die Stimmung dagegen etwas zurückhaltender, das Zelt sei aber immerhin zur Hälfte voll gewesen.

Das schon vor einiger Zeit gepflanzte "Klimawäldchen" erfreue sich bei vielen Leuten großer Beliebtheit, um zumindest ein klein wenig abzukühlen. Zumindest bis Sonntagmittag seien sowohl vom Roten Kreuz als auch von der Polizei noch keine nennenswerten Notfälle durch die Hitze gemeldet worden, sagt Schoch.

Kinderfest im Wertwiesenpark ebenfalls sehr gut besucht

Parallel zum Volksfest gab es für die Kleinen am Samstag auch das Kinderfest im Wertwiesenpark in Heilbronn. Rund 5.000 Besucher ließen sich von den heißen Temperaturen nicht beeindrucken und zeigten ihr Können im Mini-Gabelstapler-Parcours oder stürzten sich aus drei Metern Höhe auf einen Riesenairbag.

Unter anderem sorgte die brasilianische Tanztruppe Beija-Flor-Brasil-Mirim für Stimmung. Heilbronn Marketing GmbH

Über 300 Schülerinnen und Schüler nahmen außerdem an der Wertwiesen-Rallye teil - die 20 Gewinner werden am Montag gezogen und dann am Mittwoch von Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) geehrt.