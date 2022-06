Heilbronner Volksfest für 8. Juli angekündigt

per Mail teilen

Das Heilbronner Volksfest startet in diesem Jahr früher als gewohnt. Bereits am Freitag, den 8. Juli, beginnt das zehntägige Volksfest auf der Heilbronner Theresienwiese mit Fassanstich, Festzelt, Kinderprogramm und Fahrgeschäften. Steffen Schoch von Heilbronn Marketing freut sich auf den Neustart nach der Corona-Pause. Dank des früheren Termins seien hoffentlich weniger Menschen bereits im Sommerurlaub, sodass mehr Familien und Studierende auf das Volksfest kommen können, so Schoch. Das Festzelt bietet Platz für rund 3.000 Gäste und auf der Theresienwiese werden gut 100 Attraktionen aufgebaut, heißt es von Heilbronn Marketing.