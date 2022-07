Oberbürgermeister Mergel hat Heilbronner Volksfest eröffnet

Oberbürgermeister Harry Mergel hat am Freitagabend zusammen mit Innenminister Strobl das erste Heilbronner Volksfest nach zwei Jahren mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet.

Der Oberbürgermeister brauchte insgesamt fünf Schläge, um das Fass anzustechen, während Strobl den Zapfhahn hielt - Mergel verfehlte damit seinen persönlichen Rekord. Er sei nach all den Jahren Pause aus der Übung, kommentierte Mergel. Mit viel Schaum und Applaus ist damit das zehntägige Volksfest im Göckelesmaier-Festzelt offiziell eröffnet worden.

"Corona ist nicht vorbei, wir haben Krieg. Aber es ist schön, dass wir solche Veranstaltungen machen können, bei allen Problemen des Alltags und den Sorgen, die man sich um die Zukunft macht.“

Volksfest Heilbronn SWR

Das Volksfest ist in diesem Jahr früher gestartet und findet diesmal nicht, wie gewohnt, in den Sommerferien statt. Damit erhoffe man sich auch eine breitere Besucherschaft, sagte Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing GmbH. "Wir hatten ja immer die Situation, dass in den Sommerferien die Studierenden wegfahren, die Familien weg waren. Die Handwerksbetriebe in die Sommerpause gingen", so Schoch. Der neue Termin vom 8. Juli bis zum 17. Juli soll mehr Menschen die Möglichkeit bieten, das Volksfest zu erleben.