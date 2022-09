per Mail teilen

Die Kosten für Gas setzen die Haushalte unter Druck. Die Gasumlage hätte diesen noch verstärkt. Nun hat sich die Koalition anders entschieden und die Bürger sind froh.

In Heilbronn sind die Bürger froh, dass die Regierungskoalition in Berlin auf die Gasumlage verzichtet. Das ergab sich bei einer Kurzumfrage in der Heilbronner Innenstadt.

"Ich habe mir immer erhofft, dass sowas nicht kommt, weil ich es als zutiefst ungerecht empfunden habe, dass Kunden, die zufälligerweise Gaskunden sind, etwas zahlen sollen, was sie nicht verschuldet haben."

Statt einer Umlage, die die Menschen ab 1. Oktober zusätzlich hätten zahlen sollen, kommt jetzt eine Gaspreisbremse. Die Bundesregierung nimmt bis zu 200 Milliarden Euro in die Hand, um bis zum Ende des Winters 2023/2024 die Gaspreise einzuhegen und angeschlagene Gasimporteure zu unterstützen.