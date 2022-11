Heilbronner Theater: Zuschauer kommen nur langsam zurück

per Mail teilen

Noch immer verzeichnet das Theater Heilbronn deutlich weniger Zuschauer als vor der Pandemie. Intendant Axel Vornam rechnet auch nicht mit einer schnellen Verbesserung.

Das Heilbronner Theater leidet unter weiterhin niedrigen Zuschauerzahlen. Rund 30 Prozent weniger Besucher als im Jahr 2019, vor Corona. Die Zuschauer kämen nur langsam nach der Pandemie zurück in die Säle, sagt Axel Vornam, Intendant am Heilbronner Theater. Das betreffe aber alle Theater in Deutschland und auch Kinos. Jetzt nur noch populäre Stücke aufführen, die möglichst viele Besucher anlocken sei jedoch keine Option.

"Natürlich haben wir als Stadttheater auch einen Bildungsauftrag. Es wäre ein völlig falscher Ansatz, wenn wir jetzt nur noch Unterhaltung machen würden."

Theaterzuschauer werden nur langsam zurückkehren

Die eingebrochenen Zuschauerzahlen am Theater Heilbronn werden sich laut Vornam auch nur langsam erholen. Die Corona-Zeit habe die Zuschauer stark verunsichert. Deshalb werde es auch noch lange dauern, bis die Theater die Zuschauer wieder erreichen, wie noch 2019.