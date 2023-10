Erntedank sei Dank: Heilbronner Tafeln können Puffer aufbauen

Jedes Jahr blicken die Kunden der Heilbronner Tafeln mit Freude Erntedank entgegen. Viel kommt durch Spenden zusammen, das sich sonst eher nicht in den Regalen findet.

Kaffeebohnen, frische Lebensmittel und die ein oder andere Leckerei - für die Tafeln bedeutet Erntedank: gefüllte Regale und glückliche Kunden. Zum Ende der diesjährigen Feierlichkeiten freut sich der Leiter der Heilbronner Tafeln Markus Schönberger über die große Spendenbereitschaft in der Region.

Vorrat reicht nur eineinhalb Monate, aber immerhin

Bei 52 Kirchengemeinden haben die Mitarbeitenden der vier Tafeln im Heilbronner Land während der Erntedankfeierlichkeiten gespendete Waren abholen können. Rund 50 Prozent mehr Lebensmittel als im normalen Tafel-Alltag seien da zusammengekommen, berichtet Markus Schönberger. Trotz der üppigen Ausbeute: Reichen werde das nur gut einen Monat, so Schönberger weiter. Aber immerhin werde man den Kunden in diesem Zeitraum mehr und vor allem auch ein vielfältigeres Angebot anbieten können.

Es sind Produkte, die üblicherweise nicht in den Läden übrig bleiben, sondern von Privatleuten gekauft und gespendet werden. Das ist [...] immer ein kleines Highlight.

Das Problem: Mehr Kunden, weniger Ware

Seit Energiekrise, Kriegen und Inflation spürt Schönberger den wachsenden Bedarf deutlich. Jeden Tag kommen etwa 10 bis 15 Menschen mehr zu den vier Tafelläden in Heilbronn, Neckarsulm, Bad Friedrichshall und Eppingen (alle Kreis Heilbronn). Auch das Tafelmobil habe gut zu tun. Insgesamt versorgen die Tafeln mittlerweile täglich rund 400 Bedürftige, schätzt ihr Leiter.

Gleichzeitig müsse man sich einem neuen Problem stellen: Die Tafeln haben mit einem Rückgang an Trockenwaren wie Öl, Mehl oder Nudeln von mittlerweile rund 60 Prozent zu kämpfen. Grundnahrungsmittel, die gut lagerbar und lange haltbar sind. Das liege daran, meint Schönberger, dass Lebensmittelhändler zunehmend rabattieren oder Waren an angegliederte Gastronomieangebote weitergeben. Die Logistik werde immer besser, dafür aber die Situation für Bedürftige schlechter. Denn am Ende der Kette fällt weniger Ware für die Tafeln ab.

Ich mache mir durchaus Sorgen. Auch wenn ich an KI, also Künstliche Intelligenz denke. Da wird zunehmend alles optimiert.

Die Tafeln rund um Heilbronn haben mit einem Rückgang an Trockenwaren wie Öl, Mehl oder Nudeln von mittlerweile rund 60 Prozent zu kämpfen. SWR

Im Raum Heilbronn habe man noch Glück, so der Sozialarbeiter. Durch die Nähe zu den Zentrallagern großer Lebensmittelhändler wie Lidl und Kaufland. Doch auch die arbeiteten zunehmend mit Rabatten oder Angeboten wie der 3-Euro-Rettertüte, um Waren noch verkaufen zu können.

Bislang keine Entspannung in Sicht

Auch von einer Entspannung der Lage durch sozialpolitische Maßnahmen sei bislang nichts zu spüren. Die Einführung des Bürgergeldes beispielsweise zeige zumindest vor den Türen der Tafelläden noch keine Wirkung. Im Gegenteil, so Schönberger, weil zunehmend auch junge Menschen auf die Tafeln angewiesen sind - außerdem Menschen, die sich trotz einer Beschäftigung, nicht viel leisten können.

Was mich aber mehr besorgt, ist, dass wir immer mehr Menschen bekommen, die in Lohn und Brot sind.

Vielfach reiche der Verdienst auch bei Vollbeschäftigung nicht mehr aus, um den Einkauf zu bezahlen, meint Schönberger.

Erntedankgedanken am Leben erhalten

Um den Erntedankgedanken auch über die Feier hinaus am Leben und die Regale gefüllt zu halten, setzen die Heilbronner Tafeln auf Kreativität. So wollen sie in Gemeinden und an Schulen weiter für die Kauf-Eins-Mehr-Aktion werben. Auch die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene "Dosenaktion", bei der Firmenmitarbeitende Konserven sammeln und spenden, soll weiterlaufen. Die Idee stammt aus dem Ahrtal. Immerhin 70 Firmen seien schon aufgesprungen, heißt es.