Am Freitag wurde der neue Heilbronner Taffelladen offiziell eingeweiht. Kaufland hat die Konzeption begleitet. Am Montag war die Schlange vor dem Laden lang. Im Zentrallager war Platz frei geworden, da auch der letzte Second-Hand-Laden der Heilbronner Tafel geschlossen werden musste. Zu unwirtschaftlich sei er gewesen, so Abteilungsleiter Matthias Weiler.