Heilbronner Studierende glücklich mit Präsenzvorlesungen

per Mail teilen

Laut Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz soll der Studienbetrieb in Präsenz bleiben, trotz der steigenden Infektionszahlen. Die Alarmstufe betrifft den Studienbetrieb kaum.

Die Studierenden der Dualen Hochschule Heilbronn (DHBW) begrüßen die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder, von einer erneuten Schließung der Hochschulen abzusehen. Seit September finden an Universitäten und Hochschulen wieder Präsenzvorlesungen statt.

"Wir freuen uns über das Ergebnis. Das gibt uns eine gewisse Planungssicherheit."

Land verspricht Verlässlichkeit

Nach den kurzfristigen Veränderungen im Studienbetrieb in der ersten Corona-Welle haben sich auch Universitäten, Hochschulen und Studierende mehr Planbarkeit im Studienalltag gewünscht.

"Baden-Württemberg schafft für seine Hochschulen verlässliche Rahmenbedingungen, damit das Wintersemester in Präsenz stattfinden kann."

Angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen, gibt es jedoch auch die Befürchtung, wieder in den Online-Betrieb wechseln zu müssen.

Präsenz so lange wie möglich an der DHBW Heilbronn

An der DHBW Heilbronn soll so lange wie möglich der Präsenzunterricht stattfinden, sagte die Rektorin Nicole Graf dem SWR Studio Heilbronn.

"Wir versuchen den Unterricht in Präsenz so lange wie möglich durchzuführen, solange es auch vertretbar ist."

Durch die geltende Alarmstufe habe sich an der Hochschule zudem nichts spürbar geändert. Es gilt eine 3G-Kontrolle am Eingang. Studierende müssen täglich einen negativen Antigentest vorweisen und überall eine Maske tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, so Graf.

Die Umsetzung der Hygienevorgaben und der am Campus geltenden 3G-Regel findet Studierendenvertreter Pascal Dierks "hervorragend", wie er sagt.

Anfang Oktober waren auch Erstsemesterveranstaltung an der DHBW mögilch (Archiv) SWR

DHBW gut vorbereitet auf Online-Betrieb

Auch wenn so lange wie möglich am Präsenzunterricht festgehalten werden soll. Ein schneller Wechsel zu Online-Vorlesungen wäre an der DHBW Heilbronn möglich, sagt Nicole Graf.

"Der beste digitale Raum ersetzt nicht die Atmosphäre eines Hochschulcampus"

Wohnungssuche braucht Planbarkeit

Die Sicherheit, dass es in Präsenz weitergeht, helfe vielen Studierenden auch bei der Wohnungssuche, sagt Dierks. An der DHBW kommen bald viele Studierende aus dem Praxis-Semester zurück. Sie könnten sich nun guten Gewissens um einen Wohnheimplatz kümmern.

Einschränkungen im Studienablauf sind vor allem bei Veranstaltungen vorhanden, so wurde die anstehende Abschlussfeier an der DHBW abgesagt, beziehungsweise verlegt.