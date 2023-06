per Mail teilen

Die Polizei hat einen falschen Polizisten auf frischer Tat ertappt. Er und seine Komplizen hatten zuvor einen Heilbronner um eine hohe Geldsumme betrogen.

Beim zweiten Versuch, einen 59 Jahre alten Mann aus Heilbronn um viel Geld zu betrügen, ging der mutmaßliche Täter den Beamten ins Netz. Per Telefon meldete sich am vergangenen Dienstag zunächst ein angeblicher Kriminalbeamter bei dem 59-Jährigen. Er behauptete, dass Einbrecher festgenommen worden seien, bei denen die Polizei einen Zettel mit Namen und Adresse des Angerufenen gefunden habe. Unter dem Deckmantel, dass die Polizei Hilfe benötige, weil Falschgeld im Umlauf sei, brachten die Betrüger den 59-Jährigen dazu, sein Erspartes - eine Summe im hohen fünfstelligen Bereich - auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes zu übergeben.

59-jähriger Heilbronner wurde misstrauisch und informiert Polizei

Nach ihrem Erfolg meldeten sich die Täter am darauffolgenden Tag erneut beim Geschädigten. Unter ähnlicher Masche sollten erneut Bargeld und Wertgegenstände übergeben werden.

In der Zwischenzeit war der Mann aber misstrauisch geworden und hatte die Polizei informiert. Die Beamten überwachten den Übergabeort und verhaftete am späten Mittag einen 20-Jährigen, der das Geld für die Betrüger wohl entgegennehmen sollte. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft, die Kriminalpolizei ermittelt.

Auf ihrer Präventionswebsite gibt die Polizei Hinweise zum Schutz gegen ähnliche Betrugsmaschen.