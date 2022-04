Polizei geht von weniger Silvestereinsätzen aus

Der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker geht an Silvester davon aus, dass wegen des geltenden Böllerverkaufsverbotes auch weniger Einsätze nötig sein könnten. Er sagte dem SWR, dass aufgrund der Erfahrungen, die die Polizei im letzten Jahr schon sammeln konnte, es durchaus vorstellbar sei, dass es für sie an Silvester etwas ruhiger werden könnte. Man sei auch in diesem Jahr stärker personell aufgestellt. Die Polizei habe mehr Beamte und Beamtinnen als an normalen Tagen im Dienst. Insofern sei man immer in der Lage, auch entsprechend zu reagieren, so Becker weiter.