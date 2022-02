Händler und Schausteller freuen sich auf Pferdemarkt in Heilbronn

Vom Gemüsehobel bis zum Reifendichtgel: Auf dem traditionsreichen Heilbronner Pferdemarkt gibt es von Samstag bis Montag eine kuriose Auswahl - nach einem Jahr Zwangspause.

Die Erleichterung bei den Händlern, Schaustellern und Gastronomen ist am Freitag bei den Aufbauarbeiten auf der weitläufigen Theresienwiese zu spüren. Endlich wieder ein Markt, eine Großveranstaltung. Darauf hatten sich viele gefreut.

Markt ist von Innenstadt auf Theresienwiese umgezogen

Der Pferdemarkt 2021 war wegen Corona ausgefallen. In diesem Jahr findet die Traditionsveranstaltung aber nicht rund um die Heilbronner Harmonie statt, sondern auf der Theresienwiese.

Karl Traber aus Möckmühl (Kreis Heilbronn), der eine Schiffschaukel betreibt, freut sich auf die Besucher. Viele Monate lang hatte er seine Anlage eingemottet, sogar Fahrzeuge musste er abmelden. Jetzt geht es wieder los.

Karl Traber ist mit letzten Aufbauarbeiten beschäftigt. SWR Alexander Dambach

"Endlich mal wieder ein bisschen Normalität, das war ja alles kein Zustand mehr. Es ist ja mal endlich wieder was los in Heilbronn. Es war ja zwei Jahre nichts, keine große Veranstaltung. Wird schon schön."

Ukraine-Krieg beschäftigt auch Schaussteller und Händler

Der Krieg in der Ukraine ist auch unter den Händlern und Schaustellern auf der Theresienwiese ein großes Gesprächsthema. Manche hatten bei Marktmeister Alexander Ghassemi nachgefragt, ob der Markt unter diesen Vorzeichen stattfinden kann.

"Wir sind im Herzen bei dem Konflikt und den Menschen in der Ukraine, aber der Pferdemarkt findet statt."

Marktschreier, Fahrgeschäfte und Imbissbuden - bei allem gilt 3G-Regel

Für den Heilbronner Pferdemarkt gilt die 3G-Regel und eine Maskenpflicht. Eine Sicherheitsfirma kontrolliert den Zugang zum Gelände.

An gut 300 Ständen wird Nützliches, Schönes, Skurriles und Praktisches zu finden sein. Echte Schnäppchen preisen nicht nur Keks-Ronny und Wattwurm-Bolle, sondern auch Marktschreier an Obst- oder Blumenständen an.

Pferdemarkt Heilbronn SWR Alexander Dambach

Ein Funpark, ebenfalls auf der Theresienwiese, soll bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile aufkommen lassen. Und auch gastronomisch gibt es vielfältige Angebote.

Pferdeprämierungen

Auf den Reitanlagen des Reitervereins Heilbronn am Trappensee sollen rund 180 angemeldete Pferde von einer Jury bewertet werden. Am Samstag sind ab 9 Uhr Reitpferde und Gebrauchspferde im Bewertungsfokus. Am Sonntag sind ab 10 Uhr die Zuchtpferde an der Reihe.