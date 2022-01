Heilbronner Oberbürgermeister-Kandidaten stellen sich vor

Vor der Oberbürgermeisterwahl am 6. Februar in Heilbronn haben sich am Mittwochabend die Bewerber offiziell vorgestellt. Statt der erlaubten 350 Besucher kamen nur rund 130 zur Veranstaltung.

In jeweils einer Viertelstunde präsentierten Amtsinhaber Harry Mergel (SPD), Raphael Benner (AfD) und die parteilose Katharina Mikov sich und ihre Ziele am Mittwochabend in der Heilbronner Veranstaltungshalle Harmonie. Im Anschluss konnten Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen.

Mergel betont bisherigen Verdienst

Wahlplakat Harry Mergel, SPD SWR

Amtsinhaber Harry Mergel (SPD) teilte die Nachkriegsgeschichte Heilbronns in drei Teile: Den Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder und die Wandlung zur Bildungs- und Wissensstadt. Unter anderem auch durch den geplanten "Innovationspark Künstliche Intelligenz" hätten Firmengründer einmalige Chancen. Dies stellte er auch als sein Verdienst heraus. Als besondere Herausforderungen bezeichnete er den Klimaschutz und die Mobilität. Außerdem will er, dass in den kommenden Jahren weiter pro Jahr 500 Wohnungen entstehen, 30 Prozent davon für Menschen mit niedrigerem Einkommen.

Benner: "Stadtverwaltung undemokratisch"

Wahlplakat Raphael Benner, AfD SWR

Die Bildungsmöglichkeiten stellte auch Raphael Benner (AfD) als besonderen Vorzug Heilbronns heraus. Dabei würdigte er das Engagement der Dieter-Schwarz-Stiftung. Vor allem aber wolle er die Stadtverwaltung effizienter und demokratischer machen. Als Beispiel führte er die Weigerung des Gemeinderats an, die AfD in den Ausschüssen stärker zu berücksichtigen. Vor Gericht hatte sie im November einen Erfolg erzielt, deshalb wollte sich der Gemeinderat am Donnerstag erneut mit der Frage auseinandersetzen. Brenner kündigte weiter an, sich für die Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Corona-Impfung einzusetzen. Ein Staat habe nicht die Pflicht seine Bürger vor Infektionen zu schützen, sondern ihre Grundrechte zu wahren, lautete seine These.

Mikov zeigt sich als ehrgeizige Kandidatin und erfolgreiche Unternehmerin

Wahlplakat Katharina Mikov, parteilos SWR

Die Logopädin Katharina Mikov (parteilos) berichtete zunächst von ihrer russischen Herkunft. Sie verfolge mit Kraft und Energie ihre Ziele, betonte sie anschließend. Als Unternehmerin habe sie Arbeitsplätze geschaffen und die Pandemie bisher ohne Kurzarbeit gemeistert. In ihrer Praxis habe sie ein offenes Ohr für viele Menschen. Einsetzen wolle sie sich vor allem für Familien, junge Menschen und Studierende. Außerdem wolle sie mehr Kindergartenplätze schaffen und um mehr Erzieherinnen und Erzieher werben.

Online-Video der Veranstaltung

Statt der erlaubten 350 kamen nur rund 130 Besucher. Die Stadt hat die Veranstaltung aufgezeichnet.