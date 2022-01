Oberbürgermeister-Kandidaten starten Plakatierung

Die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Heilbronn haben am Wochenende mit ihren Plakataktionen begonnen. Die offizielle Vorstellung ist am Mittwoch geplant. Amtsinhaber Harry Mergel (SPD) präsentiert sich ernst dreinblickend vor schwarzem Hintergrund. Herausforderer Raphael Benner (AfD) hat das Heilbronner Rathaus als Hintergrund gewählt und die Logopädin Katharina Mikov (parteilos) ließ sich auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände ablichten. Mergel setzt auf Klimaschutz, Bildung und moderne Arbeitsplätze. Benner will unter anderem die Behörden verschlanken, Katharina Mikov den Zusammenhalt fördern und sich vor allem für junge Menschen einsetzen. Die Wahl ist am 6. Februar geplant.