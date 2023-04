Muslimisches "Zuckerfest" in Heilbronn: Dieses Jahr ist alles etwas anders

Für Muslime, auch im Raum Heilbronn, endet am Freitag der Fastenmonat Ramadan. Das dreitägige Fest des Fastenbrechens, das "Zuckerfest", beginnt. In diesem Jahr mit besonderer Stimmung.

Nach dreißig Tagen geht der Ramadan zu Ende. Einen Monat haben gläubige Muslime von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang weder gegessen noch getrunken. Am Ende steht das Fest des Fastenbrechens, in der Türkei "Zuckerfest" genannt, weil es dabei vor allem für die Kinder auch viele Süßigkeiten gibt. In diesem Jahr sei diese Feier aufgrund des Erdbebens in der Türkei und in Syrien alles etwas anders, berichtet Sevinç Daş vom türkischen Frauenverein Heilbronn.

Ramadan war in diesem Jahr anders

Der Fastenmonat sei in diesem Jahr anders gewesen. Es sei nicht so heiß gewesen - ein Vorteil, denn während des Ramadan dürfen gläubige Muslime tagsüber auch nichts trinken. Und so schlimm es auch sei, das Erdbeben in der Türkei und in Syrien habe noch einmal ein ganz neues, besonderes Gemeinschaftsgefühl in die türkische Community in Heilbronn getragen, berichtet Daş. Außerdem habe es auch sehr viel Zulauf von deutscher Seite zum Fastenbrechen gegeben. Sie habe das Gefühl, dass die Menschen auf beiden Seiten offener geworden seien.

Nicht alle können gemeinsames Frühstück feiern

Die erste gemeinsame Aktion am Freitag zum Tag des Fastenbrechens sei das Frühgebet am Morgen gewesen, das sogenannte Namaz, erklärt Sevinç Daş im Gespräch mit dem SWR.

Die Männer kamen am Freitag schon früh morgens in die Moschee und haben dort gemeinschaftlich gebetet. Danach gebe es normalerweise zu Hause das erste Frühstück nach dreißig Tagen, so Daş. Da der Freitag ein Arbeitstag ist, könnten das aber nicht viele Familien praktizieren, so Sevinç Daş.

Gemeinsames Essen ist wichtig

Zum gemeinsamen Fastenbrechen, dem "Zuckerfest", treffen sich dennoch die meisten muslimischen Familien dann ein wenig später. Oft besuchen die Jüngeren die Älteren und es werden zum Beispiel Baklava und Börek gegessen, erzählt Sevinç Daş.