Heilbronner Hochschulprofessorin Shakya: Fliegen muss teurer werden

Kaum mehr Reisebeschränkungen trotz Corona, eine neue gefühlte Freiheit und eine Inflation, die erst langsam in den Geldbeuteln der Menschen ankommt: In den diesjährigen Sommerferien zieht es viele ins Ausland. Ob aus praktischen oder finanziellen Gründen - auch in Baden-Württemberg setzen sich dabei viele Reisende wieder vermehrt ins Flugzeug. Das kann nicht die Zukunft sein, sagt Tourismusexpertin Martina Shakya von der Heilbronner Hochschule. Sie fordert ein Umdenken: So sollten beispielweise Flugtickets teurer werden, fliegen nicht mehr ständiges Mittel der Wahl für Tourismus-Reisen sein.