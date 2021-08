An der Heilbronner Hochschule sollen bessere Mund-Nasen-Masken entwickelt werden, die auch Menschen mit Atemwegserkrankungen tragen können - eine Erleichterung beispielsweise in der Corona-Pandemie.

Das Forschungsprojekt an der Heilbronner Hochschule wurde mit 500.000 Euro vom Bund gefördert, rund 180.000 Euro landen davon in Heilbronn. Mit dem Geld werden ein Prüfstand aufgebaut und Mitarbeiter bezahlt.

Getestet wird nicht mit Viren. Lediglich die Virenträger, die sogenannten Aerosole, werden gezählt. Dann wird ausgewertet, wie viele Teilchen durch das Maskenmaterial hindurch kommen. So werden mehrere Materialien getestet. Am Ende des Forschungsprojekts, Ende 2021, soll eine verbesserte Maske entstehen, die auch von Menschen in der Risikogruppe mit Atemwegsproblemen getragen werden kann. Das Atmen durch die Maske soll sicher aber möglichst leicht sein.

Vom Lkw zur Maske

Professorin Jennifer Niessner an der Heilbronner Hochschule ist Spezialistin für Aerosol-Filtration. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit kleinen schwebenden Teilchen und wie sie gefiltert werden können. Bisher hat sie jedoch an größeren Filtern gearbeitet, die zum Beispiel in Lkw zum Einsatz kommen. Ihr Wissen über Aerosole und die entsprechende Filtertechnik lässt sich jedoch auch in der Corona-Krise anwenden. Im nächsten Jahr erwartet Niessner erste Ergebnisse, Ende 2021 soll dann eine komfortable und möglichst sichere Maske auch für Menschen mit Atemwegserkrankungen aus Heilbronn kommen.

Prüfstand wird aufgebaut

An einem neuen Prüfstand werden bald unterschiedliche Materialien auf ihre "Maskentauglichkeit" getestet. Dafür muss der deutlich kleinere Prüfstand jedoch noch aufgebaut werden. Die bisherigen Prüfstände an der Hochschule sind deutlich größer und nicht für Maskentests geeignet. Auf den Prüfständen können Aerosole erzeugt werden, um sie dann durch das zu prüfende Material zu blasen. Auf der anderen Seite misst ein Gerät die ankommenden Aerosole, so kann die Filterleistung eines Materials getestet werden.