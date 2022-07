Feuerwehr sucht und löscht Feuer

Die Heilbronner Feuerwehr ist am Dienstagabend wegen eines Küchenbrands alarmiert worden. Gemeldet war jedoch nur die Straße ohne genaue Adresse, sagte Feuerwehrkommandant Fabian Müller dem SWR Studio Heilbronn. Der Anrufer hatte ein Bild per WhatsApp von Bekannten geschickt bekommen und daraufhin den Brand gemeldet, allerdings ohne Hausnummer. Die Heilbronner Feuerwehr sei daraufhin die Straße abgefahren und habe so den Brandort gefunden, so Müller. Das Feuer wurde gelöscht, ein Mensch wurde von Rettungskräften versorgt.