Am 3. November wird in Amerika gewählt. Es gibt viel Unruhe rund um diese Wahl bei der Amtsinhaber Donald Trump (Republikaner) gegen Joe Biden (Demokrat) antritt. Es gibt Wahlbeobachter der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Linkaus Heilbronn gehört dazu und hat sich mit SWR Moderatorin darüber unterhalten.