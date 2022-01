Beim Eishockey-Zweitligisten Heilbronner Falken sind mittlerweile 13 positive Corona-Fälle bekannt. Jetzt ist unklar, wie der Spielbetrieb weitergeht.

Zehn Spieler, zwei Betreuer und ein Mitarbeiter sind von Corona-Infektionen betroffen, bestätigte die Geschäftsführung der Eishockey-Mannschaft dem SWR.

Auch negativ getestete Spieler in Quarantäne

Auf Anordnung des Gesundheitsamtes Heilbronn mussten sich alle, auch die negativ getesteten Spieler, in Quarantäne begeben, obwohl diese bereits die dritte Impfung erhalten haben. Dazu wären sie laut aktueller Corona-Verordnung als geboosterte Kontaktpersonen nicht verpflichtet. Wann diese wieder in den Spielbetrieb zurückkehren dürfen, das ist noch unklar.

Damit wackeln auch die Spiele am kommenden Wochenende, am Freitag in Bayreuth und am Sonntag das Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse. Sollten die nicht infizierten Spieler für eine Woche ausfallen, könne man am Wochenende nicht spielen, so Frederic Keck, der Assistent der Geschäftsführung.

Infizierte Spieler fallen für mindestens zwei Wochen aus

Mit der Rückkehr der negativ getesteten Spieler wären genügend Spieler für einen Spielbetrieb im Team, dann müsste man nach den DEL-Regeln auch antreten. Die positiv getesteten Spieler fallen aber für mindestens zwei Wochen aus.

"Sieben Tage Quarantäne und weitere sieben Tage return to play", so Keck gegenüber dem SWR Studio Heilbronn. In dieser Phase tasten sich die Spieler langsam wieder ans Training heran und werden regelmäßig ärztlich untersucht.

Gesundheit geht in jedem Fall vor

In der Vergangenheit sei es schon vorgekommen, dass nach einer Corona-Infektion bei Sportlern beispielsweise Herzmuskelentzündungen aufgetreten sind und diese ihren Job an den Nagel hängen mussten.