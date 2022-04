Eishockey: Heilbronner Falken stehen im Halbfinale

Die Heilbronner Falken stehen seit fast 15 Jahren das erste Mal wieder im Eishockey-Halbfinale der zweiten Liga. Am Abend geht es gegen die Löwen Frankfurt. Mit einem verletzungsbedingten Ausfall fahren die Heilbronner nach Hessen. Der Rest der Mannschaft sei allerdings sehr motiviert, so Falken-Geschäftsführer Timo Ruf im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Dennoch sei man sich bewusst, dass Frankfurt ein schwieriger Gegner wird. Frankfurt konnte die Saison vor den Play-offs als Tabellenerster abschließen, die Heilbronner landeten auf Platz sieben. Das letzte Spiel der Falken gegen die Löwen Frankfurt endete 0:1 in der Overtime für Frankfurt. In den Play-offs gilt die „Best of Seven“-Regel. Das bedeutet: Wer mindestens vier Spiele gewinnt, steht im Finale.