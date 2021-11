Elternbeirat für erneute Maskenpflicht in Schulen

Der Heilbronner Gesamtelternbeiratsvorsitzende Christoph Eberlein würde eine Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht an Schulen begrüßen. Von Schüler-, Lehrer- und Elternvertreter in Baden-Württemberg gibt es entsprechende Forderungen angesichts steigender Corona-Zahlen. Er sei überrascht gewesen, dass die Landesregierung bereits zum 18. Oktober die Maskenpflicht im Unterricht am Platz aufgehoben hatte. Seiner Meinung nach hätte man die Ferien abwarten können. Eberlein sagt aber auch, dass es viele Eltern gebe, die gegen die Maskenpflicht in Schulen seien.