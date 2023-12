Die Sorge bleibt: Das Weihnachtsgeschäft machte den Heilbronner Einzelhändlern kaum Freude. Auch beim Blick auf 2024 bleiben sie skeptisch - ebenso die regionalen Gastrobetriebe.

Trotz des schwierigen Weihnachtsgeschäfts und vielen Unsicherheiten bleibt bei den Heilbronner Einzelhändlerinnen und -händlern die Hoffnung: Der Frühjahrsbeginn könnte bei Kundinnen und Kunden die Konsumlust ankurbeln. Das sagte der Vorsitzende der Stadtinitiative Heilbronn Axel Palm dem SWR. Dennoch bleibt bei steigenden Preisen und zurückhaltendem Kaufverhalten die Sorge, wie es weitergeht. Erst am Freitag teilte Palm selbst mit, dass er für sein Modehaus keine Zukunft mehr sieht und im Sommer schließen wird. Ebenso groß ist die Sorge um die Zukunft in der Gastronomie-Branche: Hier wird im Januar die Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent erhöht.

Der Sale-Verkauf im Januar hilft im Handel, Restbestände abzubauen, besonders wenn es dann noch einmal kalt werden sollte, so Palm. Große Hoffnungen setzen die Geschäfte auf das Frühjahr, wenn die Neuware in die Läden kommt. So könnte mehr Sonnenschein wieder mehr Menschen in die Innenstadt locken. Die Konsumstimmung werde angekurbelt.

Gastronomen befürchten weniger Gäste

Mehr Sorgen machen sich die Gastrobetriebe in Heilbronn-Franken. Steigt die Mehrwertsteuer im kommenden Jahr, befürchtet Frank Bundschu vom DEHOGA-Verband Main-Tauber, dass die Preiserhöhungen zu einem weiteren Gästeschwund führen werden.

Essen gehen wird im kommenden Jahr teurer

Denn dann würden auch die Speisen teurer werden - und das, nachdem in den vergangenen Monaten die Preise ohnehin schon gestiegen sind. Man müsse sehen, wie die Kunden darauf reagieren und ob die Gäste die Preissteigerung akzeptieren. "Das wird sich zeigen", so Bundschu. Die Angst ist groß, dass bei den steigenden Belastungen die Menschen gerade am Essen gehen sparen.