SLK-"Chefärztehonig" für guten Zweck

per Mail teilen

Es gibt ihn wieder, den "Heilbronner Chefärztehonig 2022". Dank des heißen Sommers habe es in diesem Jahr eine tolle Honigernte gegeben.

Ab Mittwoch steht der "Heilbronner Chefärztehonig 2022" in den Regalen der Backstube Hermann Härdtner im SLK-Klinikum am Gesundbrunnen. Gegen eine Spende von vier Euro kann sowohl die Sorte Sommertracht als auch ein klassischer Blütenhonig erworben werden. Der gesamte Verkaufserlös der knapp 1.000 Gläser komme Patienten des SLK-Verbundes zugute, indem der "Förderverein für medizinische Innovation" (FMI) und die Stiftung "Große Hilfe für kleine Helden" zu gleichen Teilen finanziell unterstützt werden. In den vergangenen zwölf Jahren seien dank des Honigs bereits über 25.000 Euro zusammen gekommen.

Verantwortlich für den "Heilbronner Chefärztehonig": Prof. Harald Löffler. Pressestelle SLK-Kliniken Heilbronn GmbH; privat

Mediziner und Hobbyimker will Stress für Bienen vermeiden

Harald Löffler, Direktor der Klinik für Dermatologie, Allergologie und Phlebologie im Klinikum am Gesundbrunnen, ist seit vielen Jahren verantwortlich für den "Heilbronner Chefärztehonig". Dem passionierten Hobbyimker ist bei der Honiggewinnung durch seine zehn Bienenvölker vor allem eines wichtig: "Die Bienen sollen keinen Stress haben", erläutert er seine Philosophie.

Er versuche, die Bienenstöcke daher an Stellen zu platzieren, an denen sie über das ganze Jahr hindurch stehen können. Das soll vermeiden, dass sich die Bienen immer neu orientieren müssen oder sich ihre Nahrungsgrundlage ändere.