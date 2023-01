Immer mehr Bürokratie - Heilbronner Apotheker kritisiert Politik

Die weiter anwachsende Bürokratie in Apotheken stelle Apotheker vor immer größere Herausforderungen, kritisiert der Heilbronn Apotheker Dieter Harfensteller.

Für Apotheken ist das Marktumfeld schwieriger geworden, die Zahl der Apotheken ist in Deutschland zuletzt gesunken. Schwierig sei die weiter wachsende Bürokratie, kritisiert der Heilbronner Apotheker Dieter Harfensteller, der zum Jahreswechsel seine Apotheken nach 47 Jahren in Heilbronn abgegeben hat.

"Jede politische Partei, egal welche, erzählt uns bei jeder Wahl, wir machen Bürokratieabbau. Und jedes Jahr wird es schlimmer."

Immer mehr Medikamente auf dem Markt

Während vor 50 Jahren die Angestellten noch genau gewusst haben und wissen konnten, wie viele Medikamente in der Schublade waren, müssen heute Apotheken teilweise hunderte Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff in unterschiedlichen Varianten verwalten. Und das nur, weil Krankenkassen unterschiedliche Rabattverträge mit Herstellern geschlossen haben, was Apotheken jedoch alles im Blick haben müssten. Das erfordere einen sehr großen Aufwand. Zudem sei der Dokumentationsaufwand in allen Bereich massiv angestiegen, erklärt Harfensteller.

Politik halte nicht ihr Wort

Daran habe auch die Politik einen großen Anteil, die entgegen den Behauptungen in den letzten Jahren nicht für einen Bürokratieabbau gesorgt habe, kritisiert Harfensteller. Ihm habe deshalb das Apothekerleben in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr so viel Spaß gemacht, wie noch in den neunziger Jahren.