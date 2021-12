Viele Corona-Fälle in Heilbronn - Gesundheitsamt tappt im Dunkeln

Im Kreis Heilbronn ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende sprunghaft um knapp 100 Zähler auf 775 angestiegen. Im Gesundheitsamt sucht man nach Erklärungen.

475 Neuinfektionen an nur einem Wochenende, doch Hotspots sind momentan keine auszumachen. Das Infektionsgeschehen ist diffus, sagt der Leiter des Heilbronner Gesundheitsamts Thomas Schell. Dass das Amt etwas im Dunkeln tappt, liegt an der geänderten Art der Kontaktnachverfolgung.

Die Betroffenen werden nicht mehr im Einzelnen angerufen, das Gesundheitsamt erhält nur noch Laborergebnisse - beispielsweise mit dem Alter und der gemeldeten Adresse der oder des Infizierten. So fehlen Informationen über mögliche Zusammenhänge, die die Mitarbeiter im Telefonat erfragen konnten. Die Landesregierung hat sich für dieses Verfahren entschieden, um das Personal in den Ämtern zu entlasten.

Keine rechtliche Grundlage für härte Maßnahmen

Da momentan keine Hotspots auszumachen sind, kann das Gesundheitsamt auch keine härteren Maßnahmen für solche Orte verhängen. Denn dafür brauche es einen kausalen Zusammenhang, so Schell. Auf die Frage, wie er zu einem bundesweiten Lockdown stehe sagte er dem SWR, er befürworte als Arzt alles, was die Menschen schützt. "Aber es gibt ja auch noch mehr Gesichtspunkte, hier gilt es Kompromisse zu finden", so Schell. Die Politik mache dies aus seiner Sicht sehr verantwortungsvoll.

Lage in den Krankenhäusern stabil, aber angespannt

Die Lage in den Krankenhäusern im Unterland sei stabil, aber dennoch angespannt, so Schell. Die jetzt gestiegenen Zahlen spiegelten sich allerdings erst in etwa zwei Wochen auf den Intensivstationen wieder. Die Unterstützung anderer Bundesländer wird in Heilbronn schon in Anspruch genommen. Letzte Woche kam ein Covid-Patient nach Hessen, für Dienstag ist eine Verlegung eines Patienten nach Rheinland-Pfalz geplant.

An den SLK-Kliniken werden zurzeit 99 Covid-Patienten behandelt, 29 davon auf der Intensivstation, von denen wiederum 28 beatmet werden müssen.

Thomas Schell appelliert an die Impfbereitschaft in der Bevölkerung, niederschwellige Angebote, beispielsweise gebe es im Landkreis einige.