Sommer-Motto "Heilbronn zeigt Geschmack"

Unter dem Motto "Heilbronn zeigt Geschmack" sollen von Ende Mai bis Mitte September bei zahlreichen Veranstaltungen Besucher in die Stadt gelockt werden. Das Motto soll mit Schaufensterdekorationen, Fahnen und Blumen in der Stadt überall sichtbar sein. In der experimenta gibt es außerdem eine eigene Sonderausstellung mit dem Titel "Geschmackssachen". Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) sagte dem SWR Studio Heilbronn, die Aktion biete die Chance, die Stadt von ihrer besten Seite zu zeigen. Es handele sich um ein sehr attraktives neues Veranstaltungsformat mit vielen Mitmachmöglichkeiten. Unter www.hn-zeigt-geschmack.de gibt es ausführliche Informationen, auch zu geplanten Veranstaltungen. Auch das Lichterfest am Neckar soll wieder stattfinden.