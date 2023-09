Poetry, Graffiti und Theater: Interkulturelle Jugendbegegnungswoche in Heilbronn

In Heilbronn startet ein neues Pilotprojekt gegen Fremdenfeindlichkeit. Jugendliche aus verschiedenen Nationen treffen sich zum Poetryslammen, Graffitisprayen und Theaterspielen.

Was am Samstag am Heilbronner Bildungscampus als Pilotprojekt startet, könnte schon im nächsten Jahr rund 400 Teilnehmende nach Stuttgart locken. Denn mit Poetryslammen, Graffitisprayen und Theaterspielen sollen sich insgesamt 40 Jugendliche aus verschiedenen Nationen kennenlernen und eine Woche lang austauschen. Initiiert und veranstaltet wird das Projekt von SCORA (Schools opposing Racism and Antisemitism), einer baden-württembergischen Initiative, die durch Schulpartnerschaften mit Israel gegen Fremdenfeindlichkeit jeglicher Art kämpft.

Austausch, aber vor allem Spaß steht im Vordergrund

Die 16- bis 17-jährigen Jugendlichen kommen allerdings nicht nur aus Israel, sondern auch aus Indien, den USA und natürlich aus Baden-Württemberg; jeweils zehn Jugendliche aus jedem Land. Auf dem Bildungscampus werden sie sich eine Woche lang mit Themen wie Diversität, Rassismus und Antisemitismus beschäftigen. Außerdem besuchen sie politische Workshops und treffen sich zum Poetryslammen, Graffitisprayen und Theaterspielen.

Nach dem Pilotprojekt in Heilbronn ist den Angaben zufolge dann im kommenden Jahr ein Treffen mit rund 400 Teilnehmenden in Stuttgart geplant.