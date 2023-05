Heilbronn: Kostenlose Hygieneartikel für Frauen

per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn will Frauen kostenlose Hygieneartikel zur Verfügung stellen. Fünf Automaten seien bestellt, bestätigte eine Sprecherin.

Bereits im September vergangenen Jahres hatte der zuständige Ausschuss das Projekt diskutiert. Jetzt soll es konkret werden. Die Heilbronner Stadtverwaltung hat fünf Automaten für Hygieneartikel bestellt.

Zum Jahresende wird die Nachfrage ausgewertet

In einigen Schulen im Stadtgebiet gibt es das Angebot bereits, die Schülerinnen mit Artikeln zu versorgen. Die Nachfrage sei unterschiedlich, heißt es. Wie groß die Nutzung der Automaten sein wird, will die Stadt Heilbronn am Jahresende auswerten.

Heilbronner finden es gut

Wie sich in einer nicht repräsentativen Umfrage in der Heilbronner Innenstadt zeigt: Alle finden die Idee gut und sind dafür, sie auch weiter auszubauen.

Tübingen war Vorreiter

In einigen anderen Städten gibt es kostenlose Hygieneartikel bereits. Sie sollen vor allem Frauen mit geringem Einkommen helfen. Den Anfang machte die Stadt Tübingen zu Beginn des vergangenen Jahres. Heidelberg und Karlsruhe zogen im September nach.