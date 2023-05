Schaut man sich die Zahlen des Jahres 2021 an, fallen Heilbronn und die Region sehr positiv auf, was Neubauten und Genehmigungen angeht. Deutet sich jetzt ein Abwärtstrend an?

In Heilbronn wurden im vergangenen Jahr weniger Wohnungen gebaut als noch im Jahr 2021. Für das laufende Baujahr warnt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) vor einem weiteren Abwärtstrend. Kosten, Zinsen und behördliche Hürden bremsen Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Heilbronn 418 Wohnungen neu gebaut, darunter 82 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das sind über 300 Wohnungen weniger als noch ein Jahr zuvor. Ein Trend, der sich fortsetzen könnte, so die IG BAU. Denn derzeit würden Bauvorhaben auf Eis gelegt. Grund seien hohe Baukosten, hohe Zinsen und hohe Hürden beim Bauen durch staatliche Auflagen und Vorschriften. IG BAU appelliert an Bundestagsabgeordnete Die Kaufpreise beim Neubau seien längst „aus den Fugen geraten“ und die Mieten enorm gestiegen - vor allem bei neu gebauten Wohnungen, so die stellvertretende IG BAU-Bezirksvorsitzende Yvonne Artico. Sie appelliert an die heimischen Bundestagsabgeordneten, sich in Berlin für ein "massives Aufstocken der Fördergelder" stark zu machen, auch das Land Baden-Württemberg sei mehr gefordert.