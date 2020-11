Der Schulbetrieb in Heilbronn läuft vorerst normal weiter. Man warte auf die Landesbestimmungen für Kommunen mit einer Inzidenz von über 200.

An den Schulen der Stadt Heilbronn läuft der Unterricht vorerst regulär weiter. Nach einem Beschluss des Bund-Länder-Gipfels soll in Kommunen mit hohen Corona-Infektionszahlen wie in Heilbronn (bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200) ein Wechselunterricht möglich sein. Das bedeutet, ein Teil der Klassen würde zu Hause am Unterricht teilnehmen.

Warten auf Vorgaben des Landes

In Heilbronn liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits seit Wochen fast ununterbrochen über 200. Jetzt warte man auf die Vorgaben des Landes, heißt es von der Stadt.

"Der Schulbetrieb geht jetzt erstmal ganz regulär weiter, wie das in den letzten Wochen der Fall war. [...] Wir rechnen fest damit, dass bis Anfang nächster Woche die Beschlüsse vorliegen. Und dann werden wir als Stadt beschließen, ob wir noch eigene Maßnahmen ergreifen müssen." Claudia Küpper, Sprecherin der Stadt Heilbronn

Bestimmungen noch unklar

Noch ist unklar, wie genau die Regelungen aussehen werden. Nach jetzigem Stand sollen Schüler und Schülerinnen ab Klasse 8 in den Wechselunterricht geschickt werden, aber keine Abschlussklassen. In den vergangenen Wochen hätte diese Regelung auf Heilbronn zugetroffen.

Laut Landesgesundheitsamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Heilbronn (Stand 26.11.2020, 16 Uhr) bei 209. Der Wert ist zuletzt gefallen, ebenso wie in fast allen Kreisen der Region. Nur im Main-Tauber-Kreis gab es einen Anstieg.