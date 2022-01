Heilbronn wählt den 13. Jugendgemeinderat

In Heilbronn startet am Montag die Wahl zum 13. Jugendgemeinderat. Rund 6.000 junge Menschen können bis Freitag ihre Stimmen abgeben. 20 Sitze gilt es zu besetzen, ebenso viele Stimmen können die jungen Wählerinnen und Wähler vergeben. 87 Kandidatinnen und Kandidaten im Alter zwischen 14 und 18 Jahren stellen sich zur Wahl für den neuen Jugendgemeinderat in Heilbronn. Sie alle wollen zwei Jahre lang die Interessen der jungen Menschen in der Stadt vertreten. Ihre Stimmen können die Jugendlichen bis Freitag an den Schulen im Stadtkreis oder im Quartierszentrum Bahnhofsvorstadt abgeben. Am Dienstag darauf, dem 1. Februar dann, soll das Ergebnis feststehen.