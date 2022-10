Heilbronn: Vorfreude auf 9-Euro-Ticket-Nachfolger

Die Pläne der Verkehrsministerkonferenz über ein mögliches 49-Euro-Ticket kommen bei Heilbronner Bahnfahrenden gut an. Damit würden die meisten Geld sparen.

Dass die Verkehrsministerinnen- und minister am Mittwoch und Donnerstag in Bremerhaven auch über einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets beraten, freut Heilbronner ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzern. Im Gespräch ist ein 49-Euro-Ticket, mit dem man bundesweit den Nahverkehr nutzen kann.

Heilbronn hofft auf finanzielle Entlastung

Mit einem solchen Ticket würden viele Geld sparen, wie eine nicht repräsentative Umfrage in Heilbronn zeigt. Eine junge Bahnfahrerin hält es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit für eine gute Idee, außerdem lohne es sich schon deshalb, weil der Sprit so teuer ist. Ein Mann rechnet vor: 49 Euro ist günstiger als 70 Euro für seine Monatskarte - er wäre also dabei. Eine andere Frau hält den Preis von 49 Euro für angemessen, das sei eine tolle Option für Schülerinnen und Schüler oder Studierende, die nicht so viel Geld haben. Ein Rentner fängt schon an, von Ausflügen nach Homburg (Saarland) oder nach Würzburg zu träumen, das wäre ganz nett, sagt er.