Generalbundesanwalt Peter Frank wird neuer Richter am Bundesverfassungsgericht. Der 55-Jährige hat seine Kindheit und Jugend im Taubertal verbracht.

Der bisherige Generalbundesanwalt Peter Frank wird neuer Richter am Bundesverfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe. Der Bundesrat hat den 55-Jährigen am Freitag einstimmig zum Nachfolger des bisherigen Verfassungsrichters Peter Müller gewählt.

Abitur in Tauberbischofsheim

Peter Frank ist in Lauda (Main-Tauber-Kreis) geboren und hat seine Kindheit und Jugend in Tauberbischofsheim verbracht. Am Matthias-Grünewald-Gymnasium hat er 1987 Abitur gemacht und anschließend in Würzburg und München Rechtswissenschaften studiert. Er arbeitete als Staatsanwalt in München und später für das bayerische Justizministerium. Seit 2015 ist er Chef der Bundesanwaltschaft und war bei Amtsantritt der jüngste Generalbundesanwalt. Der Kampf gegen Terrorismus ist ein Schwerpunkt seiner Arbeit.

Besuche im Taubertal

Peter Frank gilt als erfahren, belastbar, umgänglich und locker. Wie Frank in einem früheren Zeitungsinterview verriet, ist er auch immer wieder gerne in seiner Heimat im Taubertal zu Besuch.