"Karunga"-Vorstand: Gutachten über mögliche Missbrauchsgefahr nie erhalten

Ein Mann aus Heilbronn soll im Rahmen eines Hilfsprojekts in Kenia mehrere Jungen missbraucht haben. Der Vorsitzende des "Karunga"-Fördervereins sagt, ein Gutachten habe er nie bekommen.

Im Fall des 62-jähriger Heilbronners, der im Rahmen eines Hilfsprojekts mehrere Jungen in Kenia missbraucht haben soll, hat nun auch der Vorstand des Fördervereins "Karunga" Stellung bezogen. Ihm wird vorgeworfen ein Gutachten von 2019, in dem vor einem "ernsthaften Schadensrisiko" gewarnt wurde, ignoriert zu haben.

Der "Karunga"-Vorsitzende Peter Seitz im Gespräch mit SWR4-Moderator Oliver Diesem:

Der Vorsitzende Peter Seitz versichert, dieses Gutachten habe er nie bekommen. Auch nicht die Aussage dahinter. Es sei lediglich um Formalitäten gegangen.

Nicht der erste Verdachtsfall gegen den Heilbronner

Dennoch: Dem Verein war schon im Jahr 2016 bekannt, dass es eine Anzeige gegen den 62-jährigen Verdächtigen gibt. In den 1980er Jahren soll dieser in der katholischen Kirchengemeinde Heilbronn-Sontheim einen Ministranten missbraucht haben. Man habe sich Gedanken gemacht, ob man das Projekt weiter unterstützen könne und sich letztlich dafür entschieden, da die Mitglieder die Gefährdung nach so langer Zeit als gering einschätzten. Bis 2021 förderten sie das Projekt in Kenia weiter. Heute spricht Seitz von einer eklatanten Fehleinschätzung. Die Betroffenen täten ihm leid, sagt der dem SWR, auch täten ihm diejenigen leid, die jahrelang in gutem Glauben für das Projekt Geld gegeben hätten.

Auf der Homepage des Vereins gibt es ein Statement zu dem Vorfall. Dort heißt es, "durch unseren Rückzug aus dem Projekt wären die sexuellen Übergriffe nicht vermieden worden." Peter Seitz verteidigt diesen Satz. Er argumentiert, der Angeklagte hätte auch ohne Unterstützung den Hof einfach weitergeführt - zwar nicht mehr als Projekt - aber mit denselben Folgen. Letztendlich habe der Verein auch dazu beigetragen, dass die Geschehnissen ans Tageslicht gekommen seien, so Seitz.

Geld fließt an die Opfer

Im Februar dieses Jahres wurde der mittlerweile 62-Jährige in Kenia verhaftet, das Hilfsprojekt wurde gestoppt. Mittlerweile fließen die Spenden vom "Karunga"-Förderverein an die Opfer und all jene die durch den Stopp des Projekts keine Einnahmequelle mehr haben.